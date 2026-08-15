TPRO Network 今日價格

TPRO Network (TPRO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.16%。目前 TPRO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TPRO。

TPRO Network 目前市值在 $ 797,464 排名第 #-，流通供應量為 1.14B TPRO。過去 24 小時內，TPRO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02631995，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TPRO 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 +6.82%。過去一天，總交易量達到 $ 4.62。

TPRO Network（TPRO）市場資訊

市值 $ 797.46K$ 797.46K $ 797.46K 成交量（24H） $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 完全稀釋市值 $ 797.46K$ 797.46K $ 797.46K 流通量 1.14B 1.14B 1.14B 總供應量 1,136,687,868.296125 1,136,687,868.296125 1,136,687,868.296125

TPRO Network 的目前市值為 $ 797.46K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.62。TPRO 的流通量為 1.14B，總供應量是 1136687868.296125，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 797.46K。