ToadzStrategy（TOADSTR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00603401 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.61% 漲跌幅（1D） +2.33% 漲跌幅（7D） +1.37%

ToadzStrategy（TOADSTR）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TOADSTR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TOADSTR 的歷史最高價為 $ 0.00603401，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TOADSTR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.61%，過去 24 小時內變動為 +2.33%，過去 7 天內累計變動為 +1.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ToadzStrategy（TOADSTR）市場資訊

市值 $ 759.19K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 759.19K 流通量 952.00M 總供應量 952,002,073.9910359

ToadzStrategy 的目前市值為 $ 759.19K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TOADSTR 的流通量為 952.00M，總供應量是 952002073.9910359，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 759.19K。