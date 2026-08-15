Talent Protocol 今日價格

Talent Protocol (TALENT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 TALENT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TALENT。

Talent Protocol 目前市值在 $ 51,973 排名第 #-，流通供應量為 273.24M TALENT。過去 24 小時內，TALENT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.151579，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TALENT 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -2.89%。過去一天，總交易量達到 $ 2.72。

Talent Protocol（TALENT）市場資訊

市值 $ 51.97K$ 51.97K $ 51.97K 成交量（24H） $ 2.72$ 2.72 $ 2.72 完全稀釋市值 $ 111.54K$ 111.54K $ 111.54K 流通量 273.24M 273.24M 273.24M 總供應量 586,391,788.7172114 586,391,788.7172114 586,391,788.7172114

Talent Protocol 的目前市值為 $ 51.97K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.72。TALENT 的流通量為 273.24M，總供應量是 586391788.7172114，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 111.54K。