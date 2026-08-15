Superp 今日價格

Superp (SUP) 今日實時價格為 $ 0.00158373，過去 24 小時內變化了 1.07%。目前 SUP 兌 USD 的匯率為 $ 0.00158373 每 SUP。

Superp 目前市值在 $ 277,150 排名第 #-，流通供應量為 175.00M SUP。過去 24 小時內，SUP 的交易價格在 $ 0.00136594（低點）和 $ 0.00162096（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.161004，而歷史最低價為 $ 0.00136594。

短期表現方面，SUP 在過去一小時內波動了 +5.99%，過去7 天內波動了 -37.38%。過去一天，總交易量達到 $ 32.44K。

Superp（SUP）市場資訊

市值 $ 277.15K$ 277.15K $ 277.15K 成交量（24H） $ 32.44K$ 32.44K $ 32.44K 完全稀釋市值 $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M 流通量 175.00M 175.00M 175.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Superp 的目前市值為 $ 277.15K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 32.44K。SUP 的流通量為 175.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.58M。