Superfluid 今日價格

Superfluid (SUP) 今日實時價格為 $ 0.00569519，過去 24 小時內變化了 0.34%。目前 SUP 兌 USD 的匯率為 $ 0.00569519 每 SUP。

Superfluid 目前市值在 $ 1,963,809 排名第 #-，流通供應量為 344.82M SUP。過去 24 小時內，SUP 的交易價格在 $ 0.00564399（低點）和 $ 0.00585561（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.063929，而歷史最低價為 $ 0.00564399。

短期表現方面，SUP 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -4.10%。過去一天，總交易量達到 $ 23.15K。

Superfluid（SUP）市場資訊

市值 $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M 成交量（24H） $ 23.15K$ 23.15K $ 23.15K 完全稀釋市值 $ 5.70M$ 5.70M $ 5.70M 流通量 344.82M 344.82M 344.82M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Superfluid 的目前市值為 $ 1.96M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 23.15K。SUP 的流通量為 344.82M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.70M。