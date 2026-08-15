Strata Junior mHYPER 今日價格

Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) 今日實時價格為 $ 1.038，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 JRMHYPER 兌 USD 的匯率為 $ 1.038 每 JRMHYPER。

Strata Junior mHYPER 目前市值在 $ 545,264 排名第 #-，流通供應量為 525.48K JRMHYPER。過去 24 小時內，JRMHYPER 的交易價格在 $ 1.038（低點）和 $ 1.039（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.039，而歷史最低價為 $ 1.033。

短期表現方面，JRMHYPER 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.07%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Strata Junior mHYPER（JRMHYPER）市場資訊

市值 $ 545.26K$ 545.26K $ 545.26K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 545.26K$ 545.26K $ 545.26K 流通量 525.48K 525.48K 525.48K 總供應量 525,480.0101480627 525,480.0101480627 525,480.0101480627

Strata Junior mHYPER 的目前市值為 $ 545.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。JRMHYPER 的流通量為 525.48K，總供應量是 525480.0101480627，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 545.26K。