Stonkfrog 今日價格

Stonkfrog (STNK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 STNK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STNK。

Stonkfrog 目前市值在 $ 22,178 排名第 #-，流通供應量為 1.00B STNK。過去 24 小時內，STNK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STNK 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -9.28%。過去一天，總交易量達到 --。

Stonkfrog（STNK）市場資訊

市值 $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Stonkfrog 的目前市值為 $ 22.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STNK 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.18K。