Stockify（STK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.000025 $ 0.000025 $ 0.000025 24H最低價 $ 0.00002618 $ 0.00002618 $ 0.00002618 24H最高價 24H最低價 $ 0.000025$ 0.000025 $ 0.000025 24H最高價 $ 0.00002618$ 0.00002618 $ 0.00002618 歷史最高 $ 0.00073727$ 0.00073727 $ 0.00073727 最低價 $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 漲跌幅（1H） +0.78% 漲跌幅（1D） -1.28% 漲跌幅（7D） +2.37% 漲跌幅（7D） +2.37%

Stockify（STK）目前實時價格為 $0.00002576。過去 24 小時內，STK 的交易價格在 $ 0.000025 至 $ 0.00002618 之間波動，市場活躍度顯著。STK 的歷史最高價為 $ 0.00073727，歷史最低價為 $ 0.0000235。

從短期表現來看，STK 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.78%，過去 24 小時內變動為 -1.28%，過去 7 天內累計變動為 +2.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Stockify（STK）市場資訊

市值 $ 25.75K$ 25.75K $ 25.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.75K$ 25.75K $ 25.75K 流通量 999.34M 999.34M 999.34M 總供應量 999,339,067.496904 999,339,067.496904 999,339,067.496904

Stockify 的目前市值為 $ 25.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STK 的流通量為 999.34M，總供應量是 999339067.496904，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.75K。