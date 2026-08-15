STFX 是 STFX 平台的原生代幣，其供應量設有硬性上限，為 10 億枚。它被設計為一種實用型代幣，可為網絡內的多項關鍵功能提供服務。用戶可利用 STFX 創建屬於自己的單一交易倉庫（STV），這是一種 DeFi 倉庫，讓交易者能夠提出交易構想、向他人募集資金，並執行他們所提出的交易。目前，STFX 已在多條區塊鏈上可用。

STFX 的當前價格是多少？

STFX 的交易價格為 NT$，反映過去 24 小時內價格波動了 --%。

STFX 的市值和排名是多少？

以 NT$953495.02128681216000 的市值計算，STFX 在全球排名第 #7912，展現了其在加密貨幣領域的影響力。

STFX 每日的交易量有多少？

過去 24 小時的交易量達到 NT$--，顯示出交易者強烈的興趣以及深厚的流動性條件。

STFX 的流通供應量是多少？

目前有 650000000.0 個代幣在公開市場上流通。

過去 24 小時的價格區間是多少？

STFX 的價格在 NT$0E-15 和 NT$0E-15 之間波動，反映了每日的波動性。

STFX 與歷史最高價相比如何？

其歷史最高價為 NT$2.78701370091881568000，為長期潛力提供了參考基準。

哪些長期基本面因素影響著 STFX？

這些基本面包括供應機制、SocialFi,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem 類別中的採用趨勢，以及 -- 網路上的發展動能。

STFX 在不同市場條件下的表現如何？

在高交易量期間，流動性會提升，買賣差價也會縮小。而在低交易量期間，由於深度不足，價格波動可能會變得更加不穩定。