Sovryn（SOV）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.150233 24H最高價 $ 0.156366 歷史最高 $ 43.98 最低價 $ 0.087564 漲跌幅（1H） -0.25% 漲跌幅（1D） +2.50% 漲跌幅（7D） +40.65%

Sovryn（SOV）目前實時價格為 $0.155296。過去 24 小時內，SOV 的交易價格在 $ 0.150233 至 $ 0.156366 之間波動，市場活躍度顯著。SOV 的歷史最高價為 $ 43.98，歷史最低價為 $ 0.087564。

從短期表現來看，SOV 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.25%，過去 24 小時內變動為 +2.50%，過去 7 天內累計變動為 +40.65%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Sovryn（SOV）市場資訊

市值 $ 7.84M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 15.53M 流通量 50.51M 總供應量 100,000,000.0

Sovryn 的目前市值為 $ 7.84M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOV 的流通量為 50.51M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.53M。