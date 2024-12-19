Source 圖標

Source 價格 (SOURCE)

USD

Source (SOURCE) 實時價格圖表

$0.00174771
$0.00174771$0.00174771
-13.30%(1D)

今天 Source (SOURCE) 的價格

今天 Source (SOURCE) 的實時價格爲 0.00174771 USD。目前其市值爲 $ 882.79K USD。SOURCE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Source 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.76K USD
- Source 當天價格變化爲 -13.32%
- 其循環供應量爲 505.08M USD

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Source (SOURCE) 價格表現 USD

今天內，Source 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000268685181963981
在過去30天內，Source 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000127158
在過去60天內，Source 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004835953
在過去90天內，Source 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.009258877339491466

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000268685181963981-13.32%
30天$ +0.0000127158+0.73%
60天$ -0.0004835953-27.67%
90天$ -0.009258877339491466-84.12%

Source (SOURCE) 價格分析

Source 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00174365
$ 0.00174365$ 0.00174365

$ 0.00204724
$ 0.00204724$ 0.00204724

$ 0.079337
$ 0.079337$ 0.079337

-0.02%

-13.32%

-40.88%

Source (SOURCE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 882.79K
$ 882.79K$ 882.79K

$ 2.76K
$ 2.76K$ 2.76K

505.08M
505.08M 505.08M

什麼是Source (SOURCE)

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Source (SOURCE) 資源

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SOURCE 兌換爲當地貨幣

1 SOURCE 兌換 AUD
A$0.0027788589
1 SOURCE 兌換 GBP
0.0013806909
1 SOURCE 兌換 EUR
0.0016778016
1 SOURCE 兌換 USD
$0.00174771
1 SOURCE 兌換 MYR
RM0.007864695
1 SOURCE 兌換 TRY
0.0613096668
1 SOURCE 兌換 JPY
¥0.2740584051
1 SOURCE 兌換 RUB
0.1812899583
1 SOURCE 兌換 INR
0.1487126439
1 SOURCE 兌換 IDR
Rp28.6509790224
1 SOURCE 兌換 PHP
0.1032547068
1 SOURCE 兌換 EGP
￡E.0.0889933932
1 SOURCE 兌換 BRL
R$0.0108532791
1 SOURCE 兌換 CAD
C$0.0024992253
1 SOURCE 兌換 BDT
0.2088688221
1 SOURCE 兌換 NGN
2.7138266109
1 SOURCE 兌換 UAH
0.0733688658
1 SOURCE 兌換 VES
Bs0.0873855
1 SOURCE 兌換 PKR
Rs0.4864051701
1 SOURCE 兌換 KZT
0.9169360515
1 SOURCE 兌換 THB
฿0.0603484263
1 SOURCE 兌換 TWD
NT$0.0570277773
1 SOURCE 兌換 CHF
Fr0.0015554619
1 SOURCE 兌換 HKD
HK$0.0135797067
1 SOURCE 兌換 MAD
.د.م0.0175295313