Nullora 目前實時價格為 0.0000001764 USD。跟蹤 NULLORA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NULLORA 價格趨勢。Nullora 目前實時價格為 0.0000001764 USD。跟蹤 NULLORA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NULLORA 價格趨勢。

更多關於 NULLORA

NULLORA 價格資訊

NULLORA 白皮書

NULLORA 幣種官網

NULLORA 代幣經濟

NULLORA 價格預測

NULLORA 價格歷史

NULLORA 購買指南

NULLORA 兌換法幣計算

NULLORA 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Nullora 圖標

Nullora實時價格 (NULLORA)

1 NULLORA 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0000001764
$0.0000001764$0.0000001764
+5.43%1D
USD
Nullora (NULLORA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:09:57 (UTC+8)

Nullora（NULLORA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0000001628
$ 0.0000001628$ 0.0000001628
24H最低價
$ 0.0000001781
$ 0.0000001781$ 0.0000001781
24H最高價

$ 0.0000001628
$ 0.0000001628$ 0.0000001628

$ 0.0000001781
$ 0.0000001781$ 0.0000001781

--
----

--
----

0.00%

+5.43%

-33.99%

-33.99%

Nullora（NULLORA）目前實時價格為 $ 0.0000001764。過去 24 小時內，NULLORA 的交易價格在 $ 0.0000001628$ 0.0000001781 之間波動，市場活躍度顯著。NULLORA 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，NULLORA 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +5.43%，過去 7 天內累計變動為 -33.99%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nullora（NULLORA）市場資訊

--
----

$ 38.45K
$ 38.45K$ 38.45K

$ 3.53K
$ 3.53K$ 3.53K

--
----

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

OP

Nullora 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 38.45K。NULLORA 的流通量為 --，總供應量是 20000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.53K

Nullora（NULLORA）價格歷史 USD

跟蹤 Nullora 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000000009085+5.43%
30天$ -0.0000042236-96.00%
60天$ -0.0009648236-99.99%
90天$ -0.0009998236-99.99%
Nullora 今日價格變化

今天，NULLORA 記錄了 $ +0.000000009085 (+5.43%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Nullora 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000042236 (-96.00%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Nullora 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NULLORA 的變化為 $ -0.0009648236 (-99.99%)，從而更廣泛地了解其表現。

Nullora 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0009998236 (-99.99%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Nullora（NULLORA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Nullora 價格歷史頁面

什麼是Nullora (NULLORA)

Nullora 正在建立匿名互動的新標準——您的身分自始至終保持加密。零知識證明、環簽名、隱身地址。所有這些技術協同工作，在每一步保護用戶資料。零洩漏，零妥協。無縫、私密地存取去中心化應用程式。

Nullora在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Nullora 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 NULLORA 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Nullora 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Nullora 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Nullora 價格預測 (USD)

Nullora（NULLORA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Nullora（NULLORA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Nullora 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Nullora 價格預測

Nullora（NULLORA）代幣經濟

了解 Nullora（NULLORA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NULLORA 代幣的完整經濟學

如何購買Nullora (NULLORA)

正在尋找如何購買 Nullora？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Nullora。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NULLORA 兌換為當地貨幣

1 Nullora（NULLORA）至 VND
0.004641966
1 Nullora（NULLORA）至 AUD
A$0.000000268128
1 Nullora（NULLORA）至 GBP
0.000000130536
1 Nullora（NULLORA）至 EUR
0.00000014994
1 Nullora（NULLORA）至 USD
$0.0000001764
1 Nullora（NULLORA）至 MYR
RM0.00000074088
1 Nullora（NULLORA）至 TRY
0.000007392924
1 Nullora（NULLORA）至 JPY
¥0.0000268128
1 Nullora（NULLORA）至 ARS
ARS$0.000263282292
1 Nullora（NULLORA）至 RUB
0.000013977936
1 Nullora（NULLORA）至 INR
0.0000155673
1 Nullora（NULLORA）至 IDR
Rp0.002939998824
1 Nullora（NULLORA）至 PHP
0.000010386432
1 Nullora（NULLORA）至 EGP
￡E.0.000008363124
1 Nullora（NULLORA）至 BRL
R$0.000000947268
1 Nullora（NULLORA）至 CAD
C$0.000000245196
1 Nullora（NULLORA）至 BDT
0.00002157372
1 Nullora（NULLORA）至 NGN
0.00025751754
1 Nullora（NULLORA）至 COP
$0.0006810804
1 Nullora（NULLORA）至 ZAR
R.0.000003032316
1 Nullora（NULLORA）至 UAH
0.000007424676
1 Nullora（NULLORA）至 TZS
T.Sh.0.000435554532
1 Nullora（NULLORA）至 VES
Bs0.0000373968
1 Nullora（NULLORA）至 CLP
$0.0001656396
1 Nullora（NULLORA）至 PKR
Rs0.00004995648
1 Nullora（NULLORA）至 KZT
0.000094837932
1 Nullora（NULLORA）至 THB
฿0.000005764752
1 Nullora（NULLORA）至 TWD
NT$0.000005410188
1 Nullora（NULLORA）至 AED
د.إ0.000000647388
1 Nullora（NULLORA）至 CHF
Fr0.000000139356
1 Nullora（NULLORA）至 HKD
HK$0.000001368864
1 Nullora（NULLORA）至 AMD
֏0.000067741128
1 Nullora（NULLORA）至 MAD
.د.م0.000001626408
1 Nullora（NULLORA）至 MXN
$0.00000324576
1 Nullora（NULLORA）至 SAR
ريال0.0000006615
1 Nullora（NULLORA）至 ETB
Br0.00002696274
1 Nullora（NULLORA）至 KES
KSh0.000022792644
1 Nullora（NULLORA）至 JOD
د.أ0.0000001250676
1 Nullora（NULLORA）至 PLN
0.000000640332
1 Nullora（NULLORA）至 RON
лв0.000000769104
1 Nullora（NULLORA）至 SEK
kr0.000001652868
1 Nullora（NULLORA）至 BGN
лв0.000000296352
1 Nullora（NULLORA）至 HUF
Ft0.000058975812
1 Nullora（NULLORA）至 CZK
0.000003683232
1 Nullora（NULLORA）至 KWD
د.ك0.0000000539784
1 Nullora（NULLORA）至 ILS
0.0000005733
1 Nullora（NULLORA）至 BOB
Bs0.000001220688
1 Nullora（NULLORA）至 AZN
0.00000029988
1 Nullora（NULLORA）至 TJS
SM0.0000016317
1 Nullora（NULLORA）至 GEL
0.000000478044
1 Nullora（NULLORA）至 AOA
Kz0.000160800948
1 Nullora（NULLORA）至 BHD
.د.ب0.0000000665028
1 Nullora（NULLORA）至 BMD
$0.0000001764
1 Nullora（NULLORA）至 DKK
kr0.000001130724
1 Nullora（NULLORA）至 HNL
L0.000004641084
1 Nullora（NULLORA）至 MUR
0.000008022672
1 Nullora（NULLORA）至 NAD
$0.000003035844
1 Nullora（NULLORA）至 NOK
kr0.000001764
1 Nullora（NULLORA）至 NZD
$0.000000305172
1 Nullora（NULLORA）至 PAB
B/.0.0000001764
1 Nullora（NULLORA）至 PGK
K0.000000742644
1 Nullora（NULLORA）至 QAR
ر.ق0.00000064386
1 Nullora（NULLORA）至 RSD
дин.0.000017767008
1 Nullora（NULLORA）至 UZS
soʻm0.002125300716
1 Nullora（NULLORA）至 ALL
L0.000014669424
1 Nullora（NULLORA）至 ANG
ƒ0.000000315756
1 Nullora（NULLORA）至 AWG
ƒ0.000000315756
1 Nullora（NULLORA）至 BBD
$0.0000003528
1 Nullora（NULLORA）至 BAM
KM0.000000294588
1 Nullora（NULLORA）至 BIF
Fr0.0005187924
1 Nullora（NULLORA）至 BND
$0.000000227556
1 Nullora（NULLORA）至 BSD
$0.0000001764
1 Nullora（NULLORA）至 JMD
$0.0000282681
1 Nullora（NULLORA）至 KHR
0.000708432984
1 Nullora（NULLORA）至 KMF
Fr0.0000747936
1 Nullora（NULLORA）至 LAK
0.003834782532
1 Nullora（NULLORA）至 LKR
රු0.000053648532
1 Nullora（NULLORA）至 MDL
L0.000002988216
1 Nullora（NULLORA）至 MGA
Ar0.0007945938
1 Nullora（NULLORA）至 MOP
P0.0000014112
1 Nullora（NULLORA）至 MVR
0.00000269892
1 Nullora（NULLORA）至 MWK
MK0.00030571884
1 Nullora（NULLORA）至 MZN
MT0.00001127196
1 Nullora（NULLORA）至 NPR
रु0.00002489004
1 Nullora（NULLORA）至 PYG
0.0012510288
1 Nullora（NULLORA）至 RWF
Fr0.0002563092
1 Nullora（NULLORA）至 SBD
$0.000001453536
1 Nullora（NULLORA）至 SCR
0.000002630124
1 Nullora（NULLORA）至 SRD
$0.000007008372
1 Nullora（NULLORA）至 SVC
$0.0000015435
1 Nullora（NULLORA）至 SZL
L0.000003035844
1 Nullora（NULLORA）至 TMT
m0.000000619164
1 Nullora（NULLORA）至 TND
د.ت0.000000518616
1 Nullora（NULLORA）至 TTD
$0.000001195992
1 Nullora（NULLORA）至 UGX
Sh0.0006124608
1 Nullora（NULLORA）至 XAF
Fr0.0000993132
1 Nullora（NULLORA）至 XCD
$0.00000047628
1 Nullora（NULLORA）至 XOF
Fr0.0000993132
1 Nullora（NULLORA）至 XPF
Fr0.0000179928
1 Nullora（NULLORA）至 BWP
P0.000002353176
1 Nullora（NULLORA）至 BZD
$0.000000354564
1 Nullora（NULLORA）至 CVE
$0.000016701552
1 Nullora（NULLORA）至 DJF
Fr0.0000313992
1 Nullora（NULLORA）至 DOP
$0.000011293128
1 Nullora（NULLORA）至 DZD
د.ج0.000022928472
1 Nullora（NULLORA）至 FJD
$0.000000403956
1 Nullora（NULLORA）至 GNF
Fr0.001533798
1 Nullora（NULLORA）至 GTQ
Q0.000001351224
1 Nullora（NULLORA）至 GYD
$0.00003690288
1 Nullora（NULLORA）至 ISK
kr0.0000215208

Nullora資源

要更深入地瞭解 Nullora，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Nullora網站
區塊查詢

人們還問：關於Nullora的其他問題

Nullora（NULLORA）今日價格是多少？
NULLORA 實時價格為 0.0000001764 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NULLORA 兌 USD 的價格是多少？
目前 NULLORA 兌 USD 的價格為 $ 0.0000001764。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Nullora 的市值是多少？
NULLORA 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NULLORA 的流通供應量是多少？
NULLORA 的流通供應量為 -- USD
NULLORA 的歷史最高價（ATH）是多少？
NULLORA 的歷史最高價是 -- USD
NULLORA 的歷史最低價（ATL）是多少？
NULLORA 的歷史最低價是 -- USD
NULLORA 的交易量是多少？
NULLORA 的 24 小時實時交易量為 $ 38.45K USD
NULLORA 今年會漲嗎？
NULLORA 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NULLORA 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:09:57 (UTC+8)

Nullora（NULLORA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NULLORA 兌 USD 計算器

數量

NULLORA
NULLORA
USD
USD

1 NULLORA = 0.000000 USD

交易 NULLORA

NULLORA/USDT
$0.0000001764
$0.0000001764$0.0000001764
+5.43%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,187.00
$115,187.00$115,187.00

+1.31%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,162.30
$4,162.30$4,162.30

+2.13%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04942
$0.04942$0.04942

+56.34%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.07
$200.07$200.07

+0.25%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5526
$5.5526$5.5526

-11.02%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,162.30
$4,162.30$4,162.30

+2.13%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,187.00
$115,187.00$115,187.00

+1.31%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.07
$200.07$200.07

+0.25%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6377
$2.6377$2.6377

-0.10%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20295
$0.20295$0.20295

-0.04%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02799
$0.02799$0.02799

+179.90%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2314
$0.2314$0.2314

+362.80%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005003
$0.000000000000000000005003$0.000000000000000000005003

+566.17%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2314
$0.2314$0.2314

+362.80%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04169
$0.04169$0.04169

+108.45%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003631
$0.0003631$0.0003631

+82.18%

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000232
$0.0000000000000000232$0.0000000000000000232

+54.66%