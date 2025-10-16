Cryvantis 目前實時價格為 0.0003645 USD。跟蹤 CRYVANTIS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CRYVANTIS 價格趨勢。Cryvantis 目前實時價格為 0.0003645 USD。跟蹤 CRYVANTIS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CRYVANTIS 價格趨勢。

更多關於 CRYVANTIS

CRYVANTIS 價格資訊

CRYVANTIS 白皮書

CRYVANTIS 幣種官網

CRYVANTIS 代幣經濟

CRYVANTIS 價格預測

CRYVANTIS 價格歷史

CRYVANTIS 購買指南

CRYVANTIS 兌換法幣計算

CRYVANTIS 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Cryvantis 圖標

Cryvantis實時價格 (CRYVANTIS)

1 CRYVANTIS 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0003645
$0.0003645$0.0003645
+82.89%1D
USD
Cryvantis (CRYVANTIS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:58:16 (UTC+8)

Cryvantis（CRYVANTIS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0001955
$ 0.0001955$ 0.0001955
24H最低價
$ 0.000424
$ 0.000424$ 0.000424
24H最高價

$ 0.0001955
$ 0.0001955$ 0.0001955

$ 0.000424
$ 0.000424$ 0.000424

--
----

--
----

+7.55%

+82.89%

+192.77%

+192.77%

Cryvantis（CRYVANTIS）目前實時價格為 $ 0.0003645。過去 24 小時內，CRYVANTIS 的交易價格在 $ 0.0001955$ 0.000424 之間波動，市場活躍度顯著。CRYVANTIS 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，CRYVANTIS 在過去 1 小時內的價格變動為 +7.55%，過去 24 小時內變動為 +82.89%，過去 7 天內累計變動為 +192.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cryvantis（CRYVANTIS）市場資訊

--
----

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MATIC

Cryvantis 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.51M。CRYVANTIS 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.65M

Cryvantis（CRYVANTIS）價格歷史 USD

跟蹤 Cryvantis 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0001652+82.89%
30天$ -0.0098455-96.43%
60天$ -0.0196355-98.18%
90天$ -0.0196355-98.18%
Cryvantis 今日價格變化

今天，CRYVANTIS 記錄了 $ +0.0001652 (+82.89%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Cryvantis 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0098455 (-96.43%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Cryvantis 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CRYVANTIS 的變化為 $ -0.0196355 (-98.18%)，從而更廣泛地了解其表現。

Cryvantis 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0196355 (-98.18%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Cryvantis（CRYVANTIS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Cryvantis 價格歷史頁面

什麼是Cryvantis (CRYVANTIS)

AI × 量子=cryvantis。無限計算時代。

Cryvantis在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Cryvantis 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 CRYVANTIS 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Cryvantis 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Cryvantis 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Cryvantis 價格預測 (USD)

Cryvantis（CRYVANTIS）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Cryvantis（CRYVANTIS）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Cryvantis 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Cryvantis 價格預測

Cryvantis（CRYVANTIS）代幣經濟

了解 Cryvantis（CRYVANTIS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CRYVANTIS 代幣的完整經濟學

如何購買Cryvantis (CRYVANTIS)

正在尋找如何購買 Cryvantis？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Cryvantis。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

CRYVANTIS 兌換為當地貨幣

1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 VND
9.5918175
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 AUD
A$0.00055404
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 GBP
0.00026973
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 EUR
0.000309825
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 USD
$0.0003645
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 MYR
RM0.0015309
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 TRY
0.015276195
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 JPY
¥0.055404
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 ARS
ARS$0.544027185
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 RUB
0.02888298
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 INR
0.032167125
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 IDR
Rp6.07499757
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 PHP
0.02146176
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 EGP
￡E.0.017280945
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BRL
R$0.001957365
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 CAD
C$0.000506655
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BDT
0.04457835
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 NGN
0.532115325
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 COP
$1.4073345
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 ZAR
R.0.006265755
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 UAH
0.015341805
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 TZS
T.Sh.0.899997885
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 VES
Bs0.077274
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 CLP
$0.3422655
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 PKR
Rs0.1032264
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 KZT
0.195966135
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 THB
฿0.01191186
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 TWD
NT$0.011179215
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 AED
د.إ0.001337715
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 CHF
Fr0.000287955
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 HKD
HK$0.00282852
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 AMD
֏0.13997529
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 MAD
.د.م0.00336069
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 MXN
$0.0067068
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 SAR
ريال0.001366875
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 ETB
Br0.055713825
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 KES
KSh0.047097045
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 JOD
د.أ0.0002584305
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 PLN
0.001323135
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 RON
лв0.00158922
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 SEK
kr0.003415365
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BGN
лв0.00061236
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 HUF
Ft0.121863285
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 CZK
0.00761076
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 KWD
د.ك0.000111537
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 ILS
0.001184625
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BOB
Bs0.00252234
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 AZN
0.00061965
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 TJS
SM0.003371625
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 GEL
0.000987795
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 AOA
Kz0.332267265
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BHD
.د.ب0.0001374165
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BMD
$0.0003645
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 DKK
kr0.002336445
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 HNL
L0.009589995
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 MUR
0.01657746
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 NAD
$0.006273045
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 NOK
kr0.003645
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 NZD
$0.000630585
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 PAB
B/.0.0003645
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 PGK
K0.001534545
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 QAR
ر.ق0.001330425
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 RSD
дин.0.03671244
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 UZS
soʻm4.391565255
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 ALL
L0.03031182
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 ANG
ƒ0.000652455
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 AWG
ƒ0.000652455
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BBD
$0.000729
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BAM
KM0.000608715
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BIF
Fr1.0719945
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BND
$0.000470205
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BSD
$0.0003645
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 JMD
$0.058411125
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 KHR
1.46385387
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 KMF
Fr0.154548
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 LAK
7.923912885
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 LKR
රු0.110855385
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 MDL
L0.00617463
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 MGA
Ar1.64189025
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 MOP
P0.002916
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 MVR
0.00557685
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 MWK
MK0.63171495
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 MZN
MT0.02329155
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 NPR
रु0.05143095
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 PYG
2.585034
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 RWF
Fr0.5296185
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 SBD
$0.00300348
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 SCR
0.005434695
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 SRD
$0.014481585
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 SVC
$0.003189375
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 SZL
L0.006273045
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 TMT
m0.001279395
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 TND
د.ت0.00107163
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 TTD
$0.00247131
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 UGX
Sh1.265544
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 XAF
Fr0.2052135
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 XCD
$0.00098415
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 XOF
Fr0.2052135
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 XPF
Fr0.037179
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BWP
P0.00486243
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 BZD
$0.000732645
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 CVE
$0.03451086
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 DJF
Fr0.064881
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 DOP
$0.02333529
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 DZD
د.ج0.04737771
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 FJD
$0.000834705
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 GNF
Fr3.1693275
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 GTQ
Q0.00279207
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 GYD
$0.0762534
1 Cryvantis（CRYVANTIS）至 ISK
kr0.044469

Cryvantis資源

要更深入地瞭解 Cryvantis，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Cryvantis網站
區塊查詢

人們還問：關於Cryvantis的其他問題

Cryvantis（CRYVANTIS）今日價格是多少？
CRYVANTIS 實時價格為 0.0003645 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CRYVANTIS 兌 USD 的價格是多少？
目前 CRYVANTIS 兌 USD 的價格為 $ 0.0003645。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Cryvantis 的市值是多少？
CRYVANTIS 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CRYVANTIS 的流通供應量是多少？
CRYVANTIS 的流通供應量為 -- USD
CRYVANTIS 的歷史最高價（ATH）是多少？
CRYVANTIS 的歷史最高價是 -- USD
CRYVANTIS 的歷史最低價（ATL）是多少？
CRYVANTIS 的歷史最低價是 -- USD
CRYVANTIS 的交易量是多少？
CRYVANTIS 的 24 小時實時交易量為 $ 1.51M USD
CRYVANTIS 今年會漲嗎？
CRYVANTIS 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CRYVANTIS 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:58:16 (UTC+8)

Cryvantis（CRYVANTIS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CRYVANTIS 兌 USD 計算器

數量

CRYVANTIS
CRYVANTIS
USD
USD

1 CRYVANTIS = 0.0003645 USD

交易 CRYVANTIS

CRYVANTIS/USDT
$0.0003645
$0.0003645$0.0003645
+83.62%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,079.45
$115,079.45$115,079.45

+1.21%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,146.43
$4,146.43$4,146.43

+1.74%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04942
$0.04942$0.04942

+56.34%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.63
$199.63$199.63

+0.03%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.6863
$5.6863$5.6863

-8.88%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,146.43
$4,146.43$4,146.43

+1.74%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,079.45
$115,079.45$115,079.45

+1.21%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.63
$199.63$199.63

+0.03%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6298
$2.6298$2.6298

-0.40%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20229
$0.20229$0.20229

-0.37%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2443
$0.2443$0.2443

+388.60%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000006000
$0.000000000000000000006000$0.000000000000000000006000

+698.93%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2443
$0.2443$0.2443

+388.60%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04167
$0.04167$0.04167

+108.35%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000710
$0.0000000710$0.0000000710

+77.50%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003645
$0.0003645$0.0003645

+82.89%