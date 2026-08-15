Sompi 今日價格

Sompi (SOMPI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.19%。目前 SOMPI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOMPI。

Sompi 目前市值在 $ 514,415 排名第 #-，流通供應量為 948.54M SOMPI。過去 24 小時內，SOMPI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0354665，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOMPI 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 -6.49%。過去一天，總交易量達到 $ 9.10K。

Sompi（SOMPI）市場資訊

市值 $ 514.42K$ 514.42K $ 514.42K 成交量（24H） $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K 完全稀釋市值 $ 542.32K$ 542.32K $ 542.32K 流通量 948.54M 948.54M 948.54M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Sompi 的目前市值為 $ 514.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.10K。SOMPI 的流通量為 948.54M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 542.32K。