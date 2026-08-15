Solrouter 今日價格

Solrouter (ROUTER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 20.33%。目前 ROUTER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ROUTER。

Solrouter 目前市值在 $ 179,469 排名第 #-，流通供應量為 662.47M ROUTER。過去 24 小時內，ROUTER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00601715，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ROUTER 在過去一小時內波動了 -2.72%，過去7 天內波動了 +40.98%。過去一天，總交易量達到 $ 12.20K。

Solrouter（ROUTER）市場資訊

市值 $ 179.47K$ 179.47K $ 179.47K 成交量（24H） $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K 完全稀釋市值 $ 270.90K$ 270.90K $ 270.90K 流通量 662.47M 662.47M 662.47M 總供應量 999,969,142.2740247 999,969,142.2740247 999,969,142.2740247

Solrouter 的目前市值為 $ 179.47K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.20K。ROUTER 的流通量為 662.47M，總供應量是 999969142.2740247，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 270.90K。