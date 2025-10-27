SOLPUMP（SOLPUMP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01580416 $ 0.01580416 $ 0.01580416 24H最低價 $ 0.01886692 $ 0.01886692 $ 0.01886692 24H最高價 24H最低價 $ 0.01580416$ 0.01580416 $ 0.01580416 24H最高價 $ 0.01886692$ 0.01886692 $ 0.01886692 歷史最高 $ 0.02417307$ 0.02417307 $ 0.02417307 最低價 $ 0.00712638$ 0.00712638 $ 0.00712638 漲跌幅（1H） -4.10% 漲跌幅（1D） +6.49% 漲跌幅（7D） -7.54% 漲跌幅（7D） -7.54%

SOLPUMP（SOLPUMP）目前實時價格為 $0.01731015。過去 24 小時內，SOLPUMP 的交易價格在 $ 0.01580416 至 $ 0.01886692 之間波動，市場活躍度顯著。SOLPUMP 的歷史最高價為 $ 0.02417307，歷史最低價為 $ 0.00712638。

從短期表現來看，SOLPUMP 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.10%，過去 24 小時內變動為 +6.49%，過去 7 天內累計變動為 -7.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SOLPUMP（SOLPUMP）市場資訊

市值 $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M 流通量 95.07M 95.07M 95.07M 總供應量 193,956,454.484364 193,956,454.484364 193,956,454.484364

SOLPUMP 的目前市值為 $ 1.65M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOLPUMP 的流通量為 95.07M，總供應量是 193956454.484364，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.36M。