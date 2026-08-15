SOLLE 今日價格

SOLLE (SOLLE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.47%。目前 SOLLE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOLLE。

SOLLE 目前市值在 $ 44,752 排名第 #-，流通供應量為 999.65M SOLLE。過去 24 小時內，SOLLE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00136426，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOLLE 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -15.59%。過去一天，總交易量達到 --。

SOLLE（SOLLE）市場資訊

市值 $ 44.75K$ 44.75K $ 44.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 44.75K$ 44.75K $ 44.75K 流通量 999.65M 999.65M 999.65M 總供應量 999,647,089.180039 999,647,089.180039 999,647,089.180039

SOLLE 的目前市值為 $ 44.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOLLE 的流通量為 999.65M，總供應量是 999647089.180039，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 44.75K。