SolControl（SCTRL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00040894 $ 0.00040894 $ 0.00040894 24H最低價 $ 0.00047715 $ 0.00047715 $ 0.00047715 24H最高價 24H最低價 $ 0.00040894$ 0.00040894 $ 0.00040894 24H最高價 $ 0.00047715$ 0.00047715 $ 0.00047715 歷史最高 $ 0.00296632$ 0.00296632 $ 0.00296632 最低價 $ 0.00016882$ 0.00016882 $ 0.00016882 漲跌幅（1H） +0.16% 漲跌幅（1D） +1.36% 漲跌幅（7D） +15.67% 漲跌幅（7D） +15.67%

SolControl（SCTRL）目前實時價格為 $0.00046445。過去 24 小時內，SCTRL 的交易價格在 $ 0.00040894 至 $ 0.00047715 之間波動，市場活躍度顯著。SCTRL 的歷史最高價為 $ 0.00296632，歷史最低價為 $ 0.00016882。

從短期表現來看，SCTRL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.16%，過去 24 小時內變動為 +1.36%，過去 7 天內累計變動為 +15.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SolControl（SCTRL）市場資訊

市值 $ 469.91K$ 469.91K $ 469.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 469.91K$ 469.91K $ 469.91K 流通量 1.01B 1.01B 1.01B 總供應量 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149

SolControl 的目前市值為 $ 469.91K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SCTRL 的流通量為 1.01B，總供應量是 1011714374.29149，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 469.91K。