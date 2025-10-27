solami（SOLAMI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00483002$ 0.00483002 $ 0.00483002 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.03% 漲跌幅（1D） +4.07% 漲跌幅（7D） +4.13% 漲跌幅（7D） +4.13%

solami（SOLAMI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SOLAMI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SOLAMI 的歷史最高價為 $ 0.00483002，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SOLAMI 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.03%，過去 24 小時內變動為 +4.07%，過去 7 天內累計變動為 +4.13%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

solami（SOLAMI）市場資訊

市值 $ 189.98K$ 189.98K $ 189.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 189.98K$ 189.98K $ 189.98K 流通量 999.34M 999.34M 999.34M 總供應量 999,335,850.598349 999,335,850.598349 999,335,850.598349

solami 的目前市值為 $ 189.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOLAMI 的流通量為 999.34M，總供應量是 999335850.598349，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 189.98K。