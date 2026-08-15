Snorter 今日價格

Snorter (SNORT) 今日實時價格為 $ 0.00290642，過去 24 小時內變化了 0.81%。目前 SNORT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00290642 每 SNORT。

Snorter 目前市值在 $ 726,564 排名第 #-，流通供應量為 250.00M SNORT。過去 24 小時內，SNORT 的交易價格在 $ 0.00287168（低點）和 $ 0.00291688（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.087519，而歷史最低價為 $ 0.00244997。

短期表現方面，SNORT 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 -1.22%。過去一天，總交易量達到 $ 38.82。

Snorter（SNORT）市場資訊

市值 $ 726.56K$ 726.56K $ 726.56K 成交量（24H） $ 38.82$ 38.82 $ 38.82 完全稀釋市值 $ 726.56K$ 726.56K $ 726.56K 流通量 250.00M 250.00M 250.00M 總供應量 249,999,994.0 249,999,994.0 249,999,994.0

Snorter 的目前市值為 $ 726.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 38.82。SNORT 的流通量為 250.00M，總供應量是 249999994.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 726.56K。