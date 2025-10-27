SimiliScan（SMS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00157498 至 $ 0.00227106
24H最低價 $ 0.00157498
24H最高價 $ 0.00227106
歷史最高 $ 0.00376516
最低價 $ 0.0011175
漲跌幅（1H） +1.93%
漲跌幅（1D） -28.87%
漲跌幅（7D） -44.99%

SimiliScan（SMS）目前實時價格為 $0.00161471。過去 24 小時內，SMS 的交易價格在 $ 0.00157498 至 $ 0.00227106 之間波動，市場活躍度顯著。SMS 的歷史最高價為 $ 0.00376516，歷史最低價為 $ 0.0011175。

從短期表現來看，SMS 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.93%，過去 24 小時內變動為 -28.87%，過去 7 天內累計變動為 -44.99%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SimiliScan（SMS）市場資訊

市值 $ 161.47K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 161.47K
流通量 100.00M
總供應量 100,000,000.0

SimiliScan 的目前市值為 $ 161.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SMS 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 161.47K。