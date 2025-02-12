Silver 圖標

Silver 價格 (AG)

USD

Silver (AG) 實時價格圖表

$0.839753
$0.839753$0.839753
+6.00%(1D)

今天 Silver (AG) 的價格

今天 Silver (AG) 的實時價格爲 0.839753 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Silver 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.88K USD
- Silver 當天價格變化爲 +6.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Silver (AG) 價格表現 USD

今天內，Silver 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0480103
在過去30天內，Silver 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4186421470
在過去60天內，Silver 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Silver 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0480103+6.06%
30天$ -0.4186421470-49.85%
60天$ 0--
90天$ 0--

Silver (AG) 價格分析

Silver 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.791743
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$ 0.890892
$ 0.890892$ 0.890892

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

+0.11%

+6.06%

-5.98%

Silver (AG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.88K
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0.00
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什麼是Silver (AG)

SilverSwap is the first premium DEX (Decentralized Exchange) on Sonic that offers fully novel tokenomics, including a 9-year runway, a burn-centric design, unmatchedcswap speeds, and the most effective and high-yielding liquidity provision options. SilverSwap offers best-in-class designs for UI/UX without compromising on effectivity. Through the use of Concentrated liquidity powered by Algebra, SilverSwap ensure swaps are always providing the best depths to traders.

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Silver (AG) 資源

官網

大家還在問：關於 Silver (AG) 的其他問題

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AG 兌換爲當地貨幣

1 AG 兌換 AUD
A$1.32680974
1 AG 兌換 GBP
0.6718024
1 AG 兌換 EUR
0.80616288
1 AG 兌換 USD
$0.839753
1 AG 兌換 MYR
RM3.74529838
1 AG 兌換 TRY
30.26469812
1 AG 兌換 JPY
¥127.94476708
1 AG 兌換 RUB
80.50712011
1 AG 兌換 INR
72.87376534
1 AG 兌換 IDR
Rp13,766.44042032
1 AG 兌換 PHP
48.83163695
1 AG 兌換 EGP
￡E.42.35714132
1 AG 兌換 BRL
R$4.83697728
1 AG 兌換 CAD
C$1.20084679
1 AG 兌換 BDT
101.99639938
1 AG 兌換 NGN
1,262.77857375
1 AG 兌換 UAH
35.00930257
1 AG 兌換 VES
Bs50.38518
1 AG 兌換 PKR
Rs234.29948453
1 AG 兌換 KZT
424.97380071
1 AG 兌換 THB
฿28.64397483
1 AG 兌換 TWD
NT$27.57748852
1 AG 兌換 CHF
Fr0.76417523
1 AG 兌換 HKD
HK$6.54167587
1 AG 兌換 MAD
.د.م8.43112012