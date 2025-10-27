Sharp Token（SHARP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0080014 24H最高價 $ 0.01050272 歷史最高 $ 0.0120001 最低價 $ 0.00727332 漲跌幅（1H） +0.29% 漲跌幅（1D） +5.75% 漲跌幅（7D） -20.82%

Sharp Token（SHARP）目前實時價格為 $0.00851206。過去 24 小時內，SHARP 的交易價格在 $ 0.0080014 至 $ 0.01050272 之間波動，市場活躍度顯著。SHARP 的歷史最高價為 $ 0.0120001，歷史最低價為 $ 0.00727332。

從短期表現來看，SHARP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.29%，過去 24 小時內變動為 +5.75%，過去 7 天內累計變動為 -20.82%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Sharp Token（SHARP）市場資訊

市值 $ 25.34M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 580.78M 流通量 2.98B 總供應量 68,230,000,000.0

Sharp Token 的目前市值為 $ 25.34M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SHARP 的流通量為 2.98B，總供應量是 68230000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 580.78M。