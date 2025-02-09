Sandy Codex 圖標

Sandy Codex 價格 (SANDY)

USD

Sandy Codex (SANDY) 實時價格圖表

$0.00351252
$0.00351252$0.00351252
+8.70%(1D)

今天 Sandy Codex (SANDY) 的價格

今天 Sandy Codex (SANDY) 的實時價格爲 0.00349758 USD。目前其市值爲 $ 2.91M USD。SANDY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sandy Codex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 257.18K USD
- Sandy Codex 當天價格變化爲 +8.22%
- 其循環供應量爲 831.74M USD

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Sandy Codex (SANDY) 價格表現 USD

今天內，Sandy Codex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00026575
在過去30天內，Sandy Codex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Sandy Codex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Sandy Codex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00026575+8.22%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Sandy Codex (SANDY) 價格分析

Sandy Codex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00315136
$ 0.00315136$ 0.00315136

$ 0.00385425
$ 0.00385425$ 0.00385425

$ 0.01349582
$ 0.01349582$ 0.01349582

-0.14%

+8.22%

+28.47%

Sandy Codex (SANDY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

$ 257.18K
$ 257.18K$ 257.18K

831.74M
831.74M 831.74M

什麼是Sandy Codex (SANDY)

CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.

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Sandy Codex (SANDY) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Sandy Codex (SANDY) 的其他問題

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SANDY 兌換爲當地貨幣

1 SANDY 兌換 AUD
A$0.0055611522
1 SANDY 兌換 GBP
0.002798064
1 SANDY 兌換 EUR
0.0033576768
1 SANDY 兌換 USD
$0.00349758
1 SANDY 兌換 MYR
RM0.0155292552
1 SANDY 兌換 TRY
0.1254931704
1 SANDY 兌換 JPY
¥0.5291139024
1 SANDY 兌換 RUB
0.3389504778
1 SANDY 兌換 INR
0.3070175724
1 SANDY 兌換 IDR
Rp57.3373678752
1 SANDY 兌換 PHP
0.2029295916
1 SANDY 兌換 EGP
￡E.0.175753395
1 SANDY 兌換 BRL
R$0.020285964
1 SANDY 兌換 CAD
C$0.0049665636
1 SANDY 兌換 BDT
0.4267747116
1 SANDY 兌換 NGN
5.243746815
1 SANDY 兌換 UAH
0.1456042554
1 SANDY 兌換 VES
Bs0.2098548
1 SANDY 兌換 PKR
Rs0.9805115772
1 SANDY 兌換 KZT
1.784465316
1 SANDY 兌換 THB
฿0.118567962
1 SANDY 兌換 TWD
NT$0.1148605272
1 SANDY 兌換 CHF
Fr0.003147822
1 SANDY 兌換 HKD
HK$0.0272461482
1 SANDY 兌換 MAD
.د.م0.035150679