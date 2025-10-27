Runnit（RUNNIT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00184201$ 0.00184201 $ 0.00184201 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.22% 漲跌幅（1D） -10.04% 漲跌幅（7D） +71.04% 漲跌幅（7D） +71.04%

Runnit（RUNNIT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，RUNNIT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。RUNNIT 的歷史最高價為 $ 0.00184201，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RUNNIT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.22%，過去 24 小時內變動為 -10.04%，過去 7 天內累計變動為 +71.04%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Runnit（RUNNIT）市場資訊

市值 $ 298.21K$ 298.21K $ 298.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 298.21K$ 298.21K $ 298.21K 流通量 984.03M 984.03M 984.03M 總供應量 984,031,512.1524172 984,031,512.1524172 984,031,512.1524172

Runnit 的目前市值為 $ 298.21K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RUNNIT 的流通量為 984.03M，總供應量是 984031512.1524172，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 298.21K。