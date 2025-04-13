ROLL 圖標

ROLL 價格 (ROLL)

USD

ROLL (ROLL) 實時價格圖表

$0.00208474
$0.00208474$0.00208474
-1.50%(1D)

今天 ROLL (ROLL) 的價格

今天 ROLL (ROLL) 的實時價格爲 0.00208474 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ROLL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ROLL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- ROLL 當天價格變化爲 -1.57%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ROLL (ROLL) 價格表現 USD

今天內，ROLL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，ROLL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，ROLL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，ROLL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.57%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

ROLL (ROLL) 價格分析

ROLL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00203334
$ 0.00203334$ 0.00203334

$ 0.00220574
$ 0.00220574$ 0.00220574

$ 0.00220574
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+0.07%

-1.57%

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ROLL (ROLL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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什麼是ROLL (ROLL)

Farmroll is a gamified crypto engagement platform that enables projects and communities to launch interactive campaigns, reward users for completing tasks, and deploy AI agents that automate social interactions, content creation, and blockchain-based activities, enhancing engagement through task-based incentives and AI-powered automation. Our mission is to onboard the world to cryptocurrency by creating a seamless, AI-enhanced engagement platform for projects and communities. By integrating gamification and intelligent automation, Farmroll aims to make cryptocurrency accessible, inclusive, and rewarding for all participants.

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ROLL (ROLL) 資源

官網

大家還在問：關於 ROLL (ROLL) 的其他問題

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ROLL 兌換爲當地貨幣

1 ROLL 兌換 VND
53.45481834
1 ROLL 兌換 AUD
A$0.0033147366
1 ROLL 兌換 GBP
0.0015844024
1 ROLL 兌換 EUR
0.0018345712
1 ROLL 兌換 USD
$0.00208474
1 ROLL 兌換 MYR
RM0.0092145508
1 ROLL 兌換 TRY
0.0790533408
1 ROLL 兌換 JPY
¥0.2991810374
1 ROLL 兌換 RUB
0.1734086732
1 ROLL 兌換 INR
0.1792042504
1 ROLL 兌換 IDR
Rp34.7456527684
1 ROLL 兌換 KRW
2.961268933
1 ROLL 兌換 PHP
0.1192054332
1 ROLL 兌換 EGP
￡E.0.1069054672
1 ROLL 兌換 BRL
R$0.0122165764
1 ROLL 兌換 CAD
C$0.0028769412
1 ROLL 兌換 BDT
0.252774725
1 ROLL 兌換 NGN
3.3143613468
1 ROLL 兌換 UAH
0.0861206094
1 ROLL 兌換 VES
Bs0.14801654
1 ROLL 兌換 PKR
Rs0.5832894046
1 ROLL 兌換 KZT
1.0751421128
1 ROLL 兌換 THB
฿0.0697762478
1 ROLL 兌換 TWD
NT$0.0674830338
1 ROLL 兌換 AED
د.إ0.0076509958
1 ROLL 兌換 CHF
Fr0.0016886394
1 ROLL 兌換 HKD
HK$0.016156735
1 ROLL 兌換 MAD
.د.م0.0193463872
1 ROLL 兌換 MXN
$0.042320222