ROLL 價格 (ROLL)
今天 ROLL (ROLL) 的實時價格爲 0.00208474 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ROLL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ROLL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- ROLL 當天價格變化爲 -1.57%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 ROLL兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ROLL 價格信息的首選平台。
今天內，ROLL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，ROLL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，ROLL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，ROLL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.57%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
ROLL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.07%
-1.57%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Farmroll is a gamified crypto engagement platform that enables projects and communities to launch interactive campaigns, reward users for completing tasks, and deploy AI agents that automate social interactions, content creation, and blockchain-based activities, enhancing engagement through task-based incentives and AI-powered automation. Our mission is to onboard the world to cryptocurrency by creating a seamless, AI-enhanced engagement platform for projects and communities. By integrating gamification and intelligent automation, Farmroll aims to make cryptocurrency accessible, inclusive, and rewarding for all participants.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 ROLL 兌換 VND
₫53.45481834
|1 ROLL 兌換 AUD
A$0.0033147366
|1 ROLL 兌換 GBP
￡0.0015844024
|1 ROLL 兌換 EUR
€0.0018345712
|1 ROLL 兌換 USD
$0.00208474
|1 ROLL 兌換 MYR
RM0.0092145508
|1 ROLL 兌換 TRY
₺0.0790533408
|1 ROLL 兌換 JPY
¥0.2991810374
|1 ROLL 兌換 RUB
₽0.1734086732
|1 ROLL 兌換 INR
₹0.1792042504
|1 ROLL 兌換 IDR
Rp34.7456527684
|1 ROLL 兌換 KRW
₩2.961268933
|1 ROLL 兌換 PHP
₱0.1192054332
|1 ROLL 兌換 EGP
￡E.0.1069054672
|1 ROLL 兌換 BRL
R$0.0122165764
|1 ROLL 兌換 CAD
C$0.0028769412
|1 ROLL 兌換 BDT
৳0.252774725
|1 ROLL 兌換 NGN
₦3.3143613468
|1 ROLL 兌換 UAH
₴0.0861206094
|1 ROLL 兌換 VES
Bs0.14801654
|1 ROLL 兌換 PKR
Rs0.5832894046
|1 ROLL 兌換 KZT
₸1.0751421128
|1 ROLL 兌換 THB
฿0.0697762478
|1 ROLL 兌換 TWD
NT$0.0674830338
|1 ROLL 兌換 AED
د.إ0.0076509958
|1 ROLL 兌換 CHF
Fr0.0016886394
|1 ROLL 兌換 HKD
HK$0.016156735
|1 ROLL 兌換 MAD
.د.م0.0193463872
|1 ROLL 兌換 MXN
$0.042320222