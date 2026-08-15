Rocket Frog 今日價格

Rocket Frog (HOPPY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.04%。目前 HOPPY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOPPY。

Rocket Frog 目前市值在 $ 19,147.52 排名第 #-，流通供應量為 999.00M HOPPY。過去 24 小時內，HOPPY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOPPY 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +11.02%。過去一天，總交易量達到 --。

Rocket Frog（HOPPY）市場資訊

市值 $ 19.15K$ 19.15K $ 19.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.15K$ 19.15K $ 19.15K 流通量 999.00M 999.00M 999.00M 總供應量 998,997,362.180118 998,997,362.180118 998,997,362.180118

Rocket Frog 的目前市值為 $ 19.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOPPY 的流通量為 999.00M，總供應量是 998997362.180118，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.15K。