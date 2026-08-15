Rivalz Network 今日價格

Rivalz Network (RIZ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.44%。目前 RIZ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RIZ。

Rivalz Network 目前市值在 $ 232,032 排名第 #-，流通供應量為 4.99B RIZ。過去 24 小時內，RIZ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0111699，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RIZ 在過去一小時內波動了 -1.09%，過去7 天內波動了 +19.55%。過去一天，總交易量達到 --。

Rivalz Network（RIZ）市場資訊

市值 $ 232.03K$ 232.03K $ 232.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 232.03K$ 232.03K $ 232.03K 流通量 4.99B 4.99B 4.99B 總供應量 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0

Rivalz Network 的目前市值為 $ 232.03K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RIZ 的流通量為 4.99B，總供應量是 4989887900.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 232.03K。