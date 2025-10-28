Reply（REPLY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00000732$ 0.00000732 $ 0.00000732 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.13% 漲跌幅（1D） +4.70% 漲跌幅（7D） +111.11% 漲跌幅（7D） +111.11%

Reply（REPLY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，REPLY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。REPLY 的歷史最高價為 $ 0.00000732，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，REPLY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.13%，過去 24 小時內變動為 +4.70%，過去 7 天內累計變動為 +111.11%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Reply（REPLY）市場資訊

市值 $ 60.32K$ 60.32K $ 60.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 62.38K$ 62.38K $ 62.38K 流通量 96.68B 96.68B 96.68B 總供應量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Reply 的目前市值為 $ 60.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。REPLY 的流通量為 96.68B，總供應量是 99999999999.99998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 62.38K。