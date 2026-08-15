Reflect 今日價格

Reflect (RFL) 今日實時價格為 $ 0.00124065，過去 24 小時內變化了 0.20%。目前 RFL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00124065 每 RFL。

Reflect 目前市值在 $ 24,404 排名第 #-，流通供應量為 13.94M RFL。過去 24 小時內，RFL 的交易價格在 $ 0.00123885（低點）和 $ 0.00124222（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.58，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RFL 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +3.40%。過去一天，總交易量達到 $ 4.24。

Reflect（RFL）市場資訊

市值 $ 24.40K$ 24.40K $ 24.40K 成交量（24H） $ 4.24$ 4.24 $ 4.24 完全稀釋市值 $ 31.02K$ 31.02K $ 31.02K 流通量 13.94M 13.94M 13.94M 總供應量 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Reflect 的目前市值為 $ 24.40K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.24。RFL 的流通量為 13.94M，總供應量是 25000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.02K。