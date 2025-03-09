Reactive Network 價格 (REACT)

USD

Reactive Network (REACT) 實時價格圖表

$0.095445
$0.095445$0.095445
-9.70%(1D)

今天 Reactive Network (REACT) 的價格

今天 Reactive Network (REACT) 的實時價格爲 0.095685 USD。目前其市值爲 $ 29.62M USD。REACT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Reactive Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 313.57K USD
- Reactive Network 當天價格變化爲 -9.54%
- 其循環供應量爲 310.00M USD

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Reactive Network (REACT) 價格表現 USD

今天內，Reactive Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01009837440259257
在過去30天內，Reactive Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Reactive Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Reactive Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.01009837440259257-9.54%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Reactive Network (REACT) 價格分析

Reactive Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.094621
$ 0.094621$ 0.094621

$ 0.121078
$ 0.121078$ 0.121078

$ 0.236611
$ 0.236611$ 0.236611

-3.53%

-9.54%

--

Reactive Network (REACT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 29.62M
$ 29.62M$ 29.62M

$ 313.57K
$ 313.57K$ 313.57K

310.00M
310.00M 310.00M

什麼是Reactive Network (REACT)

Reactive Network is the first parallelized interoperability execution layer, utilising a new form of smart contract we call reactive smart contracts. Reactive smart contracts are able to react to on-chain events autonomously and execute their own user defined logic to initiate new transactions. This allows a virtually limitless number of use cases to achieve fully decentralized on-chain automation.

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Reactive Network (REACT) 資源

官網

大家還在問：關於 Reactive Network (REACT) 的其他問題

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REACT 兌換爲當地貨幣

1 REACT 兌換 AUD
A$0.1511823
1 REACT 兌換 GBP
0.07367745
1 REACT 兌換 EUR
0.0880302
1 REACT 兌換 USD
$0.095685
1 REACT 兌換 MYR
RM0.42197085
1 REACT 兌換 TRY
3.482934
1 REACT 兌換 JPY
¥14.16425055
1 REACT 兌換 RUB
8.5197924
1 REACT 兌換 INR
8.3379909
1 REACT 兌換 IDR
Rp1,568.6063064
1 REACT 兌換 PHP
5.473182
1 REACT 兌換 EGP
￡E.4.84835895
1 REACT 兌換 BRL
R$0.5530593
1 REACT 兌換 CAD
C$0.13682955
1 REACT 兌換 BDT
11.63816655
1 REACT 兌換 NGN
144.97712775
1 REACT 兌換 UAH
3.9479631
1 REACT 兌換 VES
Bs6.12384
1 REACT 兌換 PKR
Rs26.8243329
1 REACT 兌換 KZT
46.99568775
1 REACT 兌換 THB
฿3.22936875
1 REACT 兌換 TWD
NT$3.1422954
1 REACT 兌換 CHF
Fr0.0842028
1 REACT 兌換 HKD
HK$0.74347245
1 REACT 兌換 MAD
.د.م0.93101505
1 REACT 兌換 MXN
$1.9385781