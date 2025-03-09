Reactive Network 價格 (REACT)
今天 Reactive Network (REACT) 的實時價格爲 0.095685 USD。目前其市值爲 $ 29.62M USD。REACT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Reactive Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 313.57K USD
- Reactive Network 當天價格變化爲 -9.54%
- 其循環供應量爲 310.00M USD
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今天內，Reactive Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01009837440259257。
在過去30天內，Reactive Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Reactive Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Reactive Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01009837440259257
|-9.54%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Reactive Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-3.53%
-9.54%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Reactive Network is the first parallelized interoperability execution layer, utilising a new form of smart contract we call reactive smart contracts. Reactive smart contracts are able to react to on-chain events autonomously and execute their own user defined logic to initiate new transactions. This allows a virtually limitless number of use cases to achieve fully decentralized on-chain automation.
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|1 REACT 兌換 AUD
A$0.1511823
|1 REACT 兌換 GBP
￡0.07367745
|1 REACT 兌換 EUR
€0.0880302
|1 REACT 兌換 USD
$0.095685
|1 REACT 兌換 MYR
RM0.42197085
|1 REACT 兌換 TRY
₺3.482934
|1 REACT 兌換 JPY
¥14.16425055
|1 REACT 兌換 RUB
₽8.5197924
|1 REACT 兌換 INR
₹8.3379909
|1 REACT 兌換 IDR
Rp1,568.6063064
|1 REACT 兌換 PHP
₱5.473182
|1 REACT 兌換 EGP
￡E.4.84835895
|1 REACT 兌換 BRL
R$0.5530593
|1 REACT 兌換 CAD
C$0.13682955
|1 REACT 兌換 BDT
৳11.63816655
|1 REACT 兌換 NGN
₦144.97712775
|1 REACT 兌換 UAH
₴3.9479631
|1 REACT 兌換 VES
Bs6.12384
|1 REACT 兌換 PKR
Rs26.8243329
|1 REACT 兌換 KZT
₸46.99568775
|1 REACT 兌換 THB
฿3.22936875
|1 REACT 兌換 TWD
NT$3.1422954
|1 REACT 兌換 CHF
Fr0.0842028
|1 REACT 兌換 HKD
HK$0.74347245
|1 REACT 兌換 MAD
.د.م0.93101505
|1 REACT 兌換 MXN
$1.9385781