Purch 今日價格

Purch (PURCH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.77%。目前 PURCH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PURCH。

Purch 目前市值在 $ 215,780 排名第 #-，流通供應量為 948.57M PURCH。過去 24 小時內，PURCH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00250729，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PURCH 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -10.94%。過去一天，總交易量達到 $ 961.68。

Purch（PURCH）市場資訊

市值 $ 215.78K$ 215.78K $ 215.78K 成交量（24H） $ 961.68$ 961.68 $ 961.68 完全稀釋市值 $ 227.47K$ 227.47K $ 227.47K 流通量 948.57M 948.57M 948.57M 總供應量 999,937,582.746437 999,937,582.746437 999,937,582.746437

Purch 的目前市值為 $ 215.78K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 961.68。PURCH 的流通量為 948.57M，總供應量是 999937582.746437，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 227.47K。