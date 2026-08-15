Predictions 今日價格

Predictions (PRDT) 今日實時價格為 $ 1,071，過去 24 小時內變化了 0,50%。目前 PRDT 兌 USD 的匯率為 $ 1,071 每 PRDT。

Predictions 目前市值在 $ 25 710 854 排名第 #-，流通供應量為 24,00M PRDT。過去 24 小時內，PRDT 的交易價格在 $ 1,065（低點）和 $ 1,072（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,26，而歷史最低價為 $ 0,997561。

短期表現方面，PRDT 在過去一小時內波動了 +0,02%，過去7 天內波動了 -0,06%。過去一天，總交易量達到 $ 28,83K。

Predictions（PRDT）市場資訊

市值 $ 25,71M$ 25,71M $ 25,71M 成交量（24H） $ 28,83K$ 28,83K $ 28,83K 完全稀釋市值 $ 64,28M$ 64,28M $ 64,28M 流通量 24,00M 24,00M 24,00M 總供應量 60 000 000,0 60 000 000,0 60 000 000,0

Predictions 的目前市值為 $ 25,71M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 28,83K。PRDT 的流通量為 24,00M，總供應量是 60000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 64,28M。