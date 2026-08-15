pMINT 今日價格

pMINT (PMINT) 今日實時價格為 $ 0.03453706，過去 24 小時內變化了 0.73%。目前 PMINT 兌 USD 的匯率為 $ 0.03453706 每 PMINT。

pMINT 目前市值在 $ 698,366 排名第 #-，流通供應量為 20.22M PMINT。過去 24 小時內，PMINT 的交易價格在 $ 0.03309058（低點）和 $ 0.03599376（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.121499，而歷史最低價為 $ 0.02371302。

短期表現方面，PMINT 在過去一小時內波動了 +1.48%，過去7 天內波動了 -21.92%。過去一天，總交易量達到 $ 2.20K。

pMINT（PMINT）市場資訊

市值 $ 698.37K$ 698.37K $ 698.37K 成交量（24H） $ 2.20K$ 2.20K $ 2.20K 完全稀釋市值 $ 700.84K$ 700.84K $ 700.84K 流通量 20.22M 20.22M 20.22M 總供應量 20,292,300.761840522 20,292,300.761840522 20,292,300.761840522

pMINT 的目前市值為 $ 698.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.20K。PMINT 的流通量為 20.22M，總供應量是 20292300.761840522，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 700.84K。