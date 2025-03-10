Pineapple 圖標

Pineapple 價格 (PAPPLE)

USD

Pineapple (PAPPLE) 實時價格圖表

$0.00400401
$0.00400401$0.00400401
-19.10%(1D)

今天 Pineapple (PAPPLE) 的價格

今天 Pineapple (PAPPLE) 的實時價格爲 0.00400401 USD。目前其市值爲 $ 2.42M USD。PAPPLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pineapple 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 69.65K USD
- Pineapple 當天價格變化爲 -19.12%
- 其循環供應量爲 603.81M USD

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Pineapple (PAPPLE) 價格表現 USD

今天內，Pineapple 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000947008636701737
在過去30天內，Pineapple 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Pineapple 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Pineapple 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000947008636701737-19.12%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Pineapple (PAPPLE) 價格分析

Pineapple 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00381221
$ 0.00381221$ 0.00381221

$ 0.00534859
$ 0.00534859$ 0.00534859

$ 0.00775375
$ 0.00775375$ 0.00775375

-1.43%

-19.12%

-5.71%

Pineapple (PAPPLE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

$ 69.65K
$ 69.65K$ 69.65K

603.81M
603.81M 603.81M

什麼是Pineapple (PAPPLE)

Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance.

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Pineapple (PAPPLE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Pineapple (PAPPLE) 的其他問題

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PAPPLE 兌換爲當地貨幣

1 PAPPLE 兌換 AUD
A$0.0063263358
1 PAPPLE 兌換 GBP
0.0030830877
1 PAPPLE 兌換 EUR
0.0036836892
1 PAPPLE 兌換 USD
$0.00400401
1 PAPPLE 兌換 MYR
RM0.0176576841
1 PAPPLE 兌換 TRY
0.146146365
1 PAPPLE 兌換 JPY
¥0.5904713547
1 PAPPLE 兌換 RUB
0.3561166494
1 PAPPLE 兌換 INR
0.3488693913
1 PAPPLE 兌換 IDR
Rp65.6394976944
1 PAPPLE 兌換 PHP
0.229429773
1 PAPPLE 兌換 EGP
￡E.0.2027230263
1 PAPPLE 兌換 BRL
R$0.0231431778
1 PAPPLE 兌換 CAD
C$0.0057257343
1 PAPPLE 兌換 BDT
0.4870077363
1 PAPPLE 兌換 NGN
6.0666757515
1 PAPPLE 兌換 UAH
0.1652054526
1 PAPPLE 兌換 VES
Bs0.25625664
1 PAPPLE 兌換 PKR
Rs1.1221638426
1 PAPPLE 兌換 KZT
1.967570514
1 PAPPLE 兌換 THB
฿0.1350152172
1 PAPPLE 兌換 TWD
NT$0.1314916884
1 PAPPLE 兌換 CHF
Fr0.0034834887
1 PAPPLE 兌換 HKD
HK$0.0311111577
1 PAPPLE 兌換 MAD
.د.م0.0389590173
1 PAPPLE 兌換 MXN
$0.0811212426