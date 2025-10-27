PickleVault（PICKLE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00102145 $ 0.00102145 $ 0.00102145 24H最低價 $ 0.0016853 $ 0.0016853 $ 0.0016853 24H最高價 24H最低價 $ 0.00102145$ 0.00102145 $ 0.00102145 24H最高價 $ 0.0016853$ 0.0016853 $ 0.0016853 歷史最高 $ 0.00814848$ 0.00814848 $ 0.00814848 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +4.13% 漲跌幅（1D） -30.16% 漲跌幅（7D） -14.41% 漲跌幅（7D） -14.41%

PickleVault（PICKLE）目前實時價格為 $0.00117382。過去 24 小時內，PICKLE 的交易價格在 $ 0.00102145 至 $ 0.0016853 之間波動，市場活躍度顯著。PICKLE 的歷史最高價為 $ 0.00814848，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PICKLE 在過去 1 小時內的價格變動為 +4.13%，過去 24 小時內變動為 -30.16%，過去 7 天內累計變動為 -14.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PickleVault（PICKLE）市場資訊

市值 $ 481.32K$ 481.32K $ 481.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 481.32K$ 481.32K $ 481.32K 流通量 410.00M 410.00M 410.00M 總供應量 409,997,713.763235 409,997,713.763235 409,997,713.763235

PickleVault 的目前市值為 $ 481.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PICKLE 的流通量為 410.00M，總供應量是 409997713.763235，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 481.32K。