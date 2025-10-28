PHASMA（PHASMA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000401 $ 0.00000427 24H最低價 $ 0.00000401 24H最高價 $ 0.00000427 歷史最高 $ 0.00009469 最低價 $ 0.0000035 漲跌幅（1H） +0.32% 漲跌幅（1D） +0.29% 漲跌幅（7D） -1.13%

PHASMA（PHASMA）目前實時價格為 $0.00000406。過去 24 小時內，PHASMA 的交易價格在 $ 0.00000401 至 $ 0.00000427 之間波動，市場活躍度顯著。PHASMA 的歷史最高價為 $ 0.00009469，歷史最低價為 $ 0.0000035。

從短期表現來看，PHASMA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.32%，過去 24 小時內變動為 +0.29%，過去 7 天內累計變動為 -1.13%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PHASMA（PHASMA）市場資訊

市值 $ 85.97K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 100.24K 流通量 21.16B 總供應量 24,669,800,000.0

PHASMA 的目前市值為 $ 85.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PHASMA 的流通量為 21.16B，總供應量是 24669800000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 100.24K。