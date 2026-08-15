Peruvian Sol 今日價格

Peruvian Sol (WPEN) 今日實時價格為 $ 0.302647，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 WPEN 兌 USD 的匯率為 $ 0.302647 每 WPEN。

Peruvian Sol 目前市值在 $ 40,236 排名第 #-，流通供應量為 132.95K WPEN。過去 24 小時內，WPEN 的交易價格在 $ 0.302636（低點）和 $ 0.30395（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.610715，而歷史最低價為 $ 0.296296。

短期表現方面，WPEN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.21%。過去一天，總交易量達到 $ 475.39。

Peruvian Sol（WPEN）市場資訊

市值 $ 40.24K$ 40.24K $ 40.24K 成交量（24H） $ 475.39$ 475.39 $ 475.39 完全稀釋市值 $ 40.24K$ 40.24K $ 40.24K 流通量 132.95K 132.95K 132.95K 總供應量 132,950.0 132,950.0 132,950.0

Peruvian Sol 的目前市值為 $ 40.24K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 475.39。WPEN 的流通量為 132.95K，總供應量是 132950.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 40.24K。