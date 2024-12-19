Persistence One 價格 (XPRT)
今天 Persistence One (XPRT) 的實時價格爲 0.156704 USD。目前其市值爲 $ 33.79M USD。XPRT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Persistence One 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 372.50K USD
- Persistence One 當天價格變化爲 -7.00%
- 其循環供應量爲 215.70M USD
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今天內，Persistence One 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0117975437778541。
在過去30天內，Persistence One 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0150041572。
在過去60天內，Persistence One 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0225711113。
在過去90天內，Persistence One 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04155814588285962。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0117975437778541
|-7.00%
|30天
|$ -0.0150041572
|-9.57%
|60天
|$ -0.0225711113
|-14.40%
|90天
|$ -0.04155814588285962
|-20.96%
Persistence One 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.22%
-7.00%
-12.39%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Persistence One is building the BTCFi Liquidity Hub, enabling fast, near zero-slippage swaps for XPRT, BTC-variants, and BTCFi tokens on the Persistence DEX App. BTCFi’s rapid growth has created multiple BTC-related assets, making fragmentation a significant challenge. Persistence One will provide a single comprehensive liquidity hub, simplifying value transfer and enhancing interoperability across the entire Bitcoin ecosystem. Trade Now - https://app.persistence.one
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|1 XPRT 兌換 AUD
A$0.24915936
|1 XPRT 兌換 GBP
￡0.12379616
|1 XPRT 兌換 EUR
€0.15043584
|1 XPRT 兌換 USD
$0.156704
|1 XPRT 兌換 MYR
RM0.705168
|1 XPRT 兌換 TRY
₺5.49560928
|1 XPRT 兌換 JPY
¥24.57588832
|1 XPRT 兌換 RUB
₽16.2110288
|1 XPRT 兌換 INR
₹13.33864448
|1 XPRT 兌換 IDR
Rp2,568.91762176
|1 XPRT 兌換 PHP
₱9.2533712
|1 XPRT 兌換 EGP
￡E.7.9762336
|1 XPRT 兌換 BRL
R$0.98410112
|1 XPRT 兌換 CAD
C$0.22408672
|1 XPRT 兌換 BDT
৳18.72769504
|1 XPRT 兌換 NGN
₦243.32840416
|1 XPRT 兌換 UAH
₴6.57843392
|1 XPRT 兌換 VES
Bs7.8352
|1 XPRT 兌換 PKR
Rs43.61229024
|1 XPRT 兌換 KZT
₸82.2147536
|1 XPRT 兌換 THB
฿5.41569024
|1 XPRT 兌換 TWD
NT$5.11481856
|1 XPRT 兌換 CHF
Fr0.13946656
|1 XPRT 兌換 HKD
HK$1.21759008
|1 XPRT 兌換 MAD
.د.م1.57174112