Paystream 是一種模組化的 Solana 協議，將點對點借貸、槓桿化流動性提供以及收益路由整合為單一且資本效率極高的引擎。

它以公平的中間市場利率撮合貸款人與借款人，透過自動化路由及在 Raydium CLMM、Meteora DLMM 和 DAMM v2 池中的槓桿化 LP 策略，將閒置資本轉變為富有生產力的流動性。

Paystream 的即時價格是多少？

目前的估值為 NT$0.9531493291047663288000，過去 24 小時內的價格變動為 --%。

市場情緒如何影響 PAYS？

情緒受宏觀經濟狀況、行業新聞以及 -- 生態系統內各種發展所塑造。正面情緒通常與交易量增加及短期價格上漲相關。

Paystream 的市值和全球排名是多少？

以 NT$3053457.28464642000000 的市值計算，Paystream 排名第 #5833，凸顯了其在更廣泛市場中的影響力與規模。

近期的交易活動如何？

PAYS 在過去 24 小時內的交易量達到了 NT$--，顯示出全球交易者積極參與的程度。

PAYS 今日的波動率如何？

該代幣的波動率為 --%，有助交易者判斷市場是處於穩定狀態還是快速波動。

今日的 24 小時交易區間是多少？

價格在 NT$0E-15 至 NT$0E-15 之間波動，顯示了當日的價格強勢。

哪些長期因素會影響 Paystream？

這些因素包括流通供應量（3203549.055581 個代幣）、Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Solana Ecosystem,MetaDAO Launchpad 內的採用趨勢，以及 -- 網路的整體吸引力。