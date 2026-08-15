PAWS 今日價格

PAWS (PAWS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.99%。目前 PAWS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PAWS。

PAWS 目前市值在 $ 51,168 排名第 #-，流通供應量為 53.05B PAWS。過去 24 小時內，PAWS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PAWS 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -28.04%。過去一天，總交易量達到 --。

PAWS（PAWS）市場資訊

市值 $ 51.17K$ 51.17K $ 51.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 51.17K$ 51.17K $ 51.17K 流通量 53.05B 53.05B 53.05B 總供應量 53,050,317,590.92387 53,050,317,590.92387 53,050,317,590.92387

PAWS 的目前市值為 $ 51.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PAWS 的流通量為 53.05B，總供應量是 53050317590.92387，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 51.17K。