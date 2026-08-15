PATIC 今日價格

PATIC (PTC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.22%。目前 PTC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PTC。

PATIC 目前市值在 $ 52,568 排名第 #-，流通供應量為 2.50B PTC。過去 24 小時內，PTC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00248791，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PTC 在過去一小時內波動了 +1.26%，過去7 天內波動了 +4.40%。過去一天，總交易量達到 --。

PATIC（PTC）市場資訊

市值 $ 52.57K$ 52.57K $ 52.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 流通量 2.50B 2.50B 2.50B 總供應量 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

PATIC 的目前市值為 $ 52.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PTC 的流通量為 2.50B，總供應量是 50000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.05M。