PathOS（PATHOS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00059254 $ 0.00059254 $ 0.00059254 24H最低價 $ 0.00061331 $ 0.00061331 $ 0.00061331 24H最高價 24H最低價 $ 0.00059254$ 0.00059254 $ 0.00059254 24H最高價 $ 0.00061331$ 0.00061331 $ 0.00061331 歷史最高 $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 最低價 $ 0.00038507$ 0.00038507 $ 0.00038507 漲跌幅（1H） +1.19% 漲跌幅（1D） +3.18% 漲跌幅（7D） +12.10% 漲跌幅（7D） +12.10%

PathOS（PATHOS）目前實時價格為 $0.00061467。過去 24 小時內，PATHOS 的交易價格在 $ 0.00059254 至 $ 0.00061331 之間波動，市場活躍度顯著。PATHOS 的歷史最高價為 $ 0.00473122，歷史最低價為 $ 0.00038507。

從短期表現來看，PATHOS 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.19%，過去 24 小時內變動為 +3.18%，過去 7 天內累計變動為 +12.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PathOS（PATHOS）市場資訊

市值 $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

PathOS 的目前市值為 $ 12.87K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PATHOS 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.87K。