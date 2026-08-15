Openverse Network 今日價格

Openverse Network (BTG) 今日實時價格為 $ 0.5839，過去 24 小時內變化了 7.65%。目前 BTG 兌 USD 的匯率為 $ 0.5839 每 BTG。

Openverse Network 目前市值在 $ 1,109,419 排名第 #-，流通供應量為 1.90M BTG。過去 24 小時內，BTG 的交易價格在 $ 0.574463（低點）和 $ 0.632192（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 18.52，而歷史最低價為 $ 0.386272。

短期表現方面，BTG 在過去一小時內波動了 +0.37%，過去7 天內波動了 +4.84%。過去一天，總交易量達到 $ 21.10K。

Openverse Network（BTG）市場資訊

市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 成交量（24H） $ 21.10K$ 21.10K $ 21.10K 完全稀釋市值 $ 11.68M$ 11.68M $ 11.68M 流通量 1.90M 1.90M 1.90M 總供應量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Openverse Network 的目前市值為 $ 1.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 21.10K。BTG 的流通量為 1.90M，總供應量是 20000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.68M。