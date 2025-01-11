OPEN GPU 價格 (OGPU)

USD

OPEN GPU (OGPU) 實時價格圖表

$1.74
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-12.70%(1D)

今天 OPEN GPU (OGPU) 的價格

今天 OPEN GPU (OGPU) 的實時價格爲 1.74 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。OGPU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OPEN GPU 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 661.00K USD
- OPEN GPU 當天價格變化爲 -12.73%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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OPEN GPU (OGPU) 價格表現 USD

今天內，OPEN GPU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.253797454085681
在過去30天內，OPEN GPU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7264169400
在過去60天內，OPEN GPU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3254761460
在過去90天內，OPEN GPU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6500239711187994

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.253797454085681-12.73%
30天$ -0.7264169400-41.74%
60天$ +1.3254761460+76.18%
90天$ +0.6500239711187994+59.64%

OPEN GPU (OGPU) 價格分析

OPEN GPU 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.58
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$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

$ 3.6
$ 3.6$ 3.6

-0.17%

-12.73%

-30.41%

OPEN GPU (OGPU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 661.00K
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什麼是OPEN GPU (OGPU)

OPEN GPU Network pioneers the oGPU Chain, a custom blockchain ecosystem designed for decentralized, shared GPU computing. It supports scalable AI research, real-time processing, and sustainable tech initiatives, fostering advancements in climate research and beyond.

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OPEN GPU (OGPU) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 OPEN GPU (OGPU) 的其他問題

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OGPU 兌換爲當地貨幣

1 OGPU 兌換 AUD
A$2.8188
1 OGPU 兌換 GBP
1.4094
1 OGPU 兌換 EUR
1.6878
1 OGPU 兌換 USD
$1.74
1 OGPU 兌換 MYR
RM7.8126
1 OGPU 兌換 TRY
61.6308
1 OGPU 兌換 JPY
¥274.3458
1 OGPU 兌換 RUB
176.8362
1 OGPU 兌換 INR
149.9706
1 OGPU 兌換 IDR
Rp28,524.5856
1 OGPU 兌換 PHP
102.66
1 OGPU 兌換 EGP
￡E.87.9222
1 OGPU 兌換 BRL
R$10.6488
1 OGPU 兌換 CAD
C$2.5056
1 OGPU 兌換 BDT
212.2452
1 OGPU 兌換 NGN
2,697.6612
1 OGPU 兌換 UAH
73.5672
1 OGPU 兌換 VES
Bs92.22
1 OGPU 兌換 PKR
Rs484.5378
1 OGPU 兌換 KZT
918.198
1 OGPU 兌換 THB
฿60.3432
1 OGPU 兌換 TWD
NT$57.6114
1 OGPU 兌換 CHF
Fr1.5834
1 OGPU 兌換 HKD
HK$13.5372
1 OGPU 兌換 MAD
.د.م17.4696