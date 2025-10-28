OneRing（RING）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00797221 $ 0.00797221 $ 0.00797221 24H最低價 $ 0.00844128 $ 0.00844128 $ 0.00844128 24H最高價 24H最低價 $ 0.00797221$ 0.00797221 $ 0.00797221 24H最高價 $ 0.00844128$ 0.00844128 $ 0.00844128 歷史最高 $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 最低價 $ 0.00215211$ 0.00215211 $ 0.00215211 漲跌幅（1H） +0.61% 漲跌幅（1D） +4.22% 漲跌幅（7D） -0.11% 漲跌幅（7D） -0.11%

OneRing（RING）目前實時價格為 $0.00832071。過去 24 小時內，RING 的交易價格在 $ 0.00797221 至 $ 0.00844128 之間波動，市場活躍度顯著。RING 的歷史最高價為 $ 4.81，歷史最低價為 $ 0.00215211。

從短期表現來看，RING 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.61%，過去 24 小時內變動為 +4.22%，過去 7 天內累計變動為 -0.11%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

OneRing（RING）市場資訊

市值 $ 56.62K$ 56.62K $ 56.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 788.42K$ 788.42K $ 788.42K 流通量 6.80M 6.80M 6.80M 總供應量 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

OneRing 的目前市值為 $ 56.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RING 的流通量為 6.80M，總供應量是 94753393.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 788.42K。