Nomu 今日價格

Nomu (NOMU) 今日實時價格為 $ 0.00220666，過去 24 小時內變化了 0.79%。目前 NOMU 兌 USD 的匯率為 $ 0.00220666 每 NOMU。

Nomu 目前市值在 $ 2,205,882 排名第 #-，流通供應量為 630.00M NOMU。過去 24 小時內，NOMU 的交易價格在 $ 0.00217934（低點）和 $ 0.00221515（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00881366，而歷史最低價為 $ 0.00156214。

短期表現方面，NOMU 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +4.91%。過去一天，總交易量達到 $ 225.49。

Nomu（NOMU）市場資訊

市值 $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M 成交量（24H） $ 225.49$ 225.49 $ 225.49 完全稀釋市值 $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M 流通量 630.00M 630.00M 630.00M 總供應量 999,999,183.1418695 999,999,183.1418695 999,999,183.1418695

Nomu 的目前市值為 $ 2.21M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 225.49。NOMU 的流通量為 630.00M，總供應量是 999999183.1418695，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.21M。