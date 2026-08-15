NO 今日價格

NO (NO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.33%。目前 NO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NO。

NO 目前市值在 $ 118,951 排名第 #-，流通供應量為 999.78M NO。過去 24 小時內，NO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00124916，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NO 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -15.06%。過去一天，總交易量達到 $ 3.65K。

NO（NO）市場資訊

市值 $ 118.95K$ 118.95K $ 118.95K 成交量（24H） $ 3.65K$ 3.65K $ 3.65K 完全稀釋市值 $ 118.95K$ 118.95K $ 118.95K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 總供應量 999,776,588.078669 999,776,588.078669 999,776,588.078669

NO 的目前市值為 $ 118.95K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.65K。NO 的流通量為 999.78M，總供應量是 999776588.078669，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 118.95K。