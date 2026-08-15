Nerite 今日價格

Nerite (NERI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 NERI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NERI。

Nerite 目前市值在 $ 19 580,88 排名第 #-，流通供應量為 83,13M NERI。過去 24 小時內，NERI 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,00188007，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NERI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0,00%。過去一天，總交易量達到 $ 895,93。

Nerite（NERI）市場資訊

市值 $ 19,58K$ 19,58K $ 19,58K 成交量（24H） $ 895,93$ 895,93 $ 895,93 完全稀釋市值 $ 23,56K$ 23,56K $ 23,56K 流通量 83,13M 83,13M 83,13M 總供應量 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Nerite 的目前市值為 $ 19,58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 895,93。NERI 的流通量為 83,13M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23,56K。