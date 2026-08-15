Multicycle Cockroach 今日價格

Multicycle Cockroach (COCKROACH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 COCKROACH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 COCKROACH。

Multicycle Cockroach 目前市值在 $ 25,151 排名第 #-，流通供應量為 999.25M COCKROACH。過去 24 小時內，COCKROACH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COCKROACH 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -16.61%。過去一天，總交易量達到 --。

Multicycle Cockroach（COCKROACH）市場資訊

市值 $ 25.15K$ 25.15K $ 25.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.15K$ 25.15K $ 25.15K 流通量 999.25M 999.25M 999.25M 總供應量 999,251,038.840964 999,251,038.840964 999,251,038.840964

Multicycle Cockroach 的目前市值為 $ 25.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COCKROACH 的流通量為 999.25M，總供應量是 999251038.840964，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.15K。